Canoas retoma o Orçamento Participativo a partir de setembro

A cidade de Canoas está retomando o Orçamento Participativo (OP). O programa funcionará por meio de plenárias regionalizadas, que acontecerão a partir do dia 5 de setembro, com início no bairro Rio Branco. A programação prevê encontros semanais, sempre às terças-feiras, em cada uma das 15 microrregiões da cidade.

Nos encontros, os cidadãos terão a possibilidade de eleger a obra prioritária para sua microrregião e outra para a cidade como um todo. A mesma cédula entregue a cada um dos participantes das plenárias também será disponibilizada junto à comunidade escolar e Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os votos serão recolhidos pela equipe do Escritório de Participação e Mobilização (EPAR), responsável pela tabulação dos dados.

De acordo com o assessor superior do Núcleo de Participação, Daniel Cardozo, o Sistema de Participação de Canoas é referência para várias cidades do mundo. "Participação popular é colocar o cidadão no centro das decisões. Dentro disso, está a retomada do Orçamento Participativo, que nos ajuda a avançar na ideia de futuro da cidade. Essa edição terá algumas novidades, como a mobilização das comunidades escolares e a escuta dos usuários das UBSs. Também será feito um grande Opinômetro proporcionando a participação dos canoenses que não poderão comparecer nas plenárias", ressalta.

"Nas escolas, cada criança vai receber, além do convite para a plenária da semana seguinte, uma cédula com quatro opções de obras para o território e três para a cidade. Em casa, os pais vão responder e, no dia seguinte, o aluno vai devolver para a diretora da escola", afirma a superintendente executiva do Escritório de Gestão, Daniele Ilha.

A secretária-chefe do EPAR, Rosani Dutra, reforça que, em cada microrregião, um gestor territorial marcará presença nas dependências da unidade de saúde local. "Esse agente ficará responsável por fazer uma interação com a comunidade da UBS, falando sobre o Orçamento Participativo e entregando a cédula de votação", explica. O primeiro encontro irá ocorrer no dia 5 de setembro, no Salão da Paróquia Imaculada, bairro Rio Branco.