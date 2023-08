Feevale e Grupo Hospitalar Conceição vão ampliar parceria

A Universidade Feevale e o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) estão ampliando a parceria. A partir de uma reunião entre o reitor da Instituição, Cleber Prodanov, e o diretor-presidente do GHC, Gilberto Barichello, foram discutidos os próximos passos para reforçar a cooperação entre as duas entidades.

O encontro também teve a presença, pela Feevale, da diretora do Instituto de Ciências da Saúde (ICS), Caren Mello Guimarães, e do responsável pela Integração Ensino-Serviço, Cesar Augusto Teixeira; e, pelo GHC, de Quelen Tanize Alves da Silva, diretora de Inovação, Gestão do Trabalho e Educação, e de Edenilson Bomfim da Silva, gerente de Ensino e Pesquisa. O movimento tem o propósito de, além de proporcionar um espaço de excelência para os estágios dos acadêmicos da área da Saúde da Feevale, incluindo os do curso de Medicina, possibilitar a construção de projetos em conjunto, principalmente nas áreas de inovação e pesquisa.

"O Grupo Hospitalar Conceição possui várias unidades e proporciona atendimentos 100% via Sistema Único de Saúde (SUS), caracterizando-se por contar com ambientes de alta complexidade. Acreditamos que a atuação nos espaços do grupo abrirá muitos campos de atuação para nossos estudantes, e a ampliação da parceria qualificará nossas ações de pesquisa e inovação, principalmente no apoio e criação de novas startups na área da saúde", afirma Prodanov.