Chuva causa estragos em áreas do interior de Canela

Mais de 50 casas foram atingidas pela tempestade de granizo e fortes ventos em Canela na noite de quarta-feira (23). Para amenizar os estragos, uma força tarefa trabalha na entrega de lonas e telhas aos moradores atingidos.

O fenômeno era previsto pelo alerta da Defesa Civil Estadual. Segundo relatos de moradores que tiveram suas casas atingidas indicam que as pedras eram do tamanho de ovos de galinha. De acordo com a Secretaria de Obras e Defesa Civil municipal, mais de 50 casas foram atingidas pela tempestade, com perdas dos telhados. A maioria das residências estão localizadas no interior, na localidade do Morro Calçado e Bugres.

Nesta quinta-feira (24), cerca de 20 famílias que tiveram danos consideráveis receberam ajuda das equipes do município. Nas demais, os proprietários com ajuda de amigos e voluntários estavam trabalhando para amenizar os estragos Duas famílias tiveram que se refugiar em casa de parentes, não há registro de feridos.