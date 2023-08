Viamão é o 29º município do RS a ter o Tudo Fácil Empresas

Viamão é o 29º município do Estado a aderir ao Tudo Fácil Empresas. A ferramenta visa auxiliar na desburocratização para abertura de empresas de baixo risco ambiental e sanitário para os cidadãos. De acordo com a presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), Lauren Momback, a plataforma melhora o ambiente de negócios de baixo risco no município.

"A expansão do Tudo Fácil Emrpesas no Rio Grande do Sul visa disponibilizar ao empreendedor gaúcho toda documentação necessária para iniciar sua vida profissional, como a dispensa dos licenciamentos, inscrição municipal e estadual e análise de endereçamento. O prazo médio, se não houver nenhum entrave, diminui de 10 dias, para 10 minutos. Tudo totalmente gratuito", explica Lauren.

O diretor da Redesim, Sílvio Ramão, destaca a integração entre as pastas e órgãos: "Nossa prioridade é o empreendedor e, em cima disso, buscamos estabelecer as parcerias necessárias para melhor atendê-lo. Representando o prefeito, o secretário Geral de Governo, Rafael Bortoletti, ressalta que transformar uma cidade e reduzir as desigualdades passa, necessariamente, pela iniciativa privada, pelos recursos que a iniciativa privada geram para a cidade. Bortoletti lembra que há 10 anos Viamão era líder em violência, em precarização da saúde e em educação defasada. "Hoje, 10 anos depois, somos líderes em gestão fiscal, a quinta cidade com melhor ambiente de negócios e a oitava cidade do RS em potencial econômico. E, agora, estamos entre as 29 cidades que aderiram ao Tudo Fácil Empresas", finaliza o secretário Geral de Governo.