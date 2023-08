Universidade federal é desejo de frente parlamentar em Caxias

O plenário da Câmara dos Vereadores de Caxias do Sul aprovou, por unanimidade, nesta quinta-feira (24), a instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Implantação da Universidade Federal da Região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul. Conforme o texto, a luta tem suas raízes entrelaçadas com a história da região, desde a década de 1970, com o movimento pró-federalização da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e, mais recentemente, com mobilizações pela extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Caxias do Sul.

Para embasar a reivindicação, os parlamentares apresentam alguns números. Entre os quais, que a região nordeste do RS é constituída por 48 municípios e tem 1.257.907 habitantes, o que corresponde a 11,1% da população total do Estado. Nesse contexto, o documento considera como estimativa a existência de 68 mil jovens em idade de ingresso no Ensino Superior. Em termos de economia, informam que o produto interno bruto (PIB) dos 11 municípios mais populosos foi de R$ 51,9 bilhões em 2020, 11% do PIB estadual.

No caso de Caxias do Sul, é a principal cidade da região, tendo o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, com R$ 26 bilhões. Os autores ainda mencionam que o valor adicionado bruto (VAB) da indústria em Caxias do Sul é o primeiro do Estado, correspondendo a 7,4% do total, e Bento Gonçalves tem um VAB da indústria equivalente a 2,1% do total estadual. O VAB dos serviços de Caxias do Sul é o 2º do Rio Grande do Sul, com 5,4% do total.

Diante da ausência de instituição desse tipo em Caxias do Sul e região, os parlamentares relatam que, neste ano de 2023, na consulta pública do Plano Plurianual 2024-2027, várias entidades uniram forças para propor a criação de uma universidade federal na região. A proposta ficou em 96º lugar entre todas as sugestões apresentadas, subindo para o 20º lugar quando considera investimentos e obras. "No contexto estadual, essa ideia recebeu a 9ª maior quantidade de votos e, no que diz respeito à criação ou à expansão de instituições de Ensino Superior, essa proposta foi a 7ª mais votada do país. Ela reflete uma visão coletiva de futuro, onde educação e desenvolvimento caminham de mãos dadas, capacitando as gerações presentes e futuras a moldarem um futuro mais brilhante e inclusivo", menciona Rose Frigeri, proponente.

Os objetivos da frente parlamentar são dialogar e mobilizar a comunidade local e regional, unindo esforços em busca da implementação da instituição de ensino superior na região. Durante a apreciação do requerimento, aprovado nesta quinta-feira (24), quase todos os vereadores pediram a palavra. Alguns abordaram a temática na perspectiva da educação, outros sob um viés mais político-partidário, mas todos se colocaram favoráveis à implantação do grupo parlamentar voltado para o assunto.