Sebrae lança programa junto com a Escola de Gestão de Guaíba

O Sebrae RS, em parceria com a Escola de Gestão da Prefeitura de Guaíba, lançou o Empretec, o maior programa de capacitação para empreendedores do mundo. Presente em 40 países e reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), a iniciativa tem como objetivo capacitar empreendedores e prepará-los para o sucesso nos negócios em um ciclo de aprendizagem de 60 horas para quem se matricular no curso.

O Empretec será dividido em três turmas, que ocorrerão entre setembro e dezembro deste ano, com 30 vagas disponíveis em cada uma. Caroline Freitas, analista do Sebrae RS, destaca a relevância de trazer o seminário para o município: "A iniciativa representa uma oportunidade única de aprimoramento, fornecendo ferramentas e conhecimentos essenciais para enfrentar os desafios do mercado atual. Ao investir no crescimento das habilidades empreendedoras, estamos fortalecendo não só negócios, mas a economia local de forma geral", afirmou.

O programa é destinado a empresários dos setores de serviços, indústria e varejo do município, além de gestores públicos e representantes da Câmara de Vereadores. "Queremos que o seminário promova uma cultura empreendedora mais sólida na região, com empresários mais qualificados. A diversidade de públicos, nesse sentido, cria um ambiente propício para a colaboração em prol da economia e desenvolvimento de políticas públicas do nosso município", disse Luiz Augusto Domingues, diretor da Escola de Gestão de Guaíba, ao comentar sobre a parceria com o Sebrae.

O processo de inscrição para o Empretec foi através de um edital disponibilizado no site da prefeitura de Guaíba há algumas semanas. Nesta semana, os inscritos passaram por uma etapa de seleção que envolve entrevistas, visando a formação de turmas com diferentes perfis empreendedores. A partir daí, haverá o início das capacitações junto aos inscritos e aprovados na cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre.