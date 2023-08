UCS realiza circuito de 30 anos de regionalização

As celebrações dos 30 anos de regionalização da Universidade de Caxias do Sul (UCS) tiveram sequência no Campus Universitário Vale do Caí. Este foi o quinto evento do circuito que vai passar pelos sete Campi da UCS pela região até o próximo dia 29. As próximas cidades serão Guaporé e Canela.

Demanda da comunidade caiense e pleiteada pela Associação do Municípios do Vale do Rio Caí (Amvarc) no início deste século, a instituição se estabeleceu na região em agosto de 2001 e foi elevada à categoria de campus em 22 de junho de 2012. Atualmente, mais de 500 estudantes de São Sebastião do Caí e de 19 municípios da região utilizam sua estrutura, que conta com quatro cursos de graduação, um tecnólogo e os recentes mestrado em Administração e as especializações em Educação Inclusiva: Atendimento Educacional Especializado e Gestão Estratégica de Pessoas. Ao todo, o campus formou 1.382 alunos.

Os objetivos e metas estabelecidos com a instalação da unidade de ensino foram destacados pela diretora do CVALE, professora Cláudia Felippe Ramos. "Podemos afirmar que o objetivo traçado no ano de 2000 está sendo plenamente atingido. O desenvolvimento socioeconômico de nossa região vem sendo construído diariamente pelo trabalho árduo de todos os que atuam na busca pelo progresso local. Com este compromisso e com uma universidade comunitária que consolida nossa atuação é que colaboramos com o desenvolvimento da região", pontuou Cláudia.

O reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech, atentou para as transformações do mundo desde a fundação da UCS e do campus, e deixou uma mensagem para o futuro. "O mundo mudou muito, mas nós continuamos com a mesma bandeira, de sermos um agente de transformação, que abre as portas e faz parcerias com aquilo que essa região prioriza. Qualquer instituição só permanece forte e vigorosa na história se for cultivada", disse.