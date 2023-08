Escola das Profissões completa um ano em Passo Fundo com mais de 4 mil matrículas e 2 mil pessoas formadas

Mais de quatro mil já se matricularam em algum dos cursos ofertados, gratuitamente, pela Prefeitura por meio da Escola das Profissões. Criado pela em 2022, o programa já diplomou cerca de duas mil pessoas, direcionando cerca de 500 delas para o mercado de trabalho.

O programa se articula em torno de três eixos centrais de atuação. O secretário Municipal de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, explica que cada um destes eixos dialoga com setores produtivos e econômicos diferentes, mas respondem ao mesmo objetivo de assegurar formação e capacitação profissional tanto para os adultos quanto para os adolescentes que estudam na rede municipal de ensino. Dados da coordenação da Escola das Profissões mostram que a maior parte dos alunos participantes dos cursos dos eixos 2 e 3, que envolvem as formações para a indústria, em parceria com o setor empresarial e o Senai-RS, e também as focadas no setor de comércio e serviços, têm entre 18 e 29 anos e que.

As qualificações que apresentam a maior procura estão nos setores de assistente administrativo, de recursos humanos, de logística, cuidador de idosos, corte e costura, informática básica e manicure e pedicure. "Isso demonstra que estamos construindo boas alternativas de profissionalização e inserção no mercado de trabalho para os passo-fundenses", resumiu o prefeito, Pedro Almeida, ao destacar que uma série de atividades estão sendo programadas para marcar o aniversário de funcionamento do programa da prefeitura.