Executivo e Languiru fazem acordo por área em Venâncio Aires

Após o fechamento da unidade Agrocenter Languiru e o encerramento de várias atividades na região, a prefeitura de Venâncio Aires buscou acordo para ressarcimento do auxílio financeiro repassado pelo município à cooperativa, no ano de 2018, para aquisição de área de 9,2 mil metros quadrados às margens da RSC 287. Com o processo de interrupção do auxílio, as partes resolveram pelo distrato amigável e a Languiru vai devolver o valor do imóvel com a correção financeira do período.

A assinatura do acordo aconteceu, nesta semana, entre o prefeito Jarbas da Rosa e o presidente da cooperativa, Paulo Roberto Birck. Com o argumento de ampliação da captação de grãos no município, o repasse de recursos públicos aconteceu na administração anterior, no valor de R$ 350 mil, com o objetivo de aquisição da área onde, posteriormente, foi construída a loja Agrocenter. Pelo distrato assinado, a Languiru irá devolver ao município o valor do incentivo concedido, corrigido pelo IGP-M do período mais juros de 1%, conforme previsto no próprio contrato. Com isso, o valor que retorna aos cofres públicos é de pouco mais de R$ 858 mil.

O prefeito Jarbas da Rosa destaca que o acordo foi amigável, já que o município buscava um ressarcimento pelo auxílio empresarial aplicado e não executado e a cooperativa almejava a liberação do imóvel para futura venda. "Tão logo esse recurso entre para os cofres municipais já confirmamos a destinação ao Desenvolvimento Rural, para aplicação direta na diversificação agrícola, e a prefeitura se comprometeu com a liberação do gravame na matrícula do imóvel", revelou o prefeito, ao comentar o acordo. A cooperativa confirma que já existem interessados na aquisição do prédio da Languiru para instalação de uma nova empresa em Venâncio Aires.