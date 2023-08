Prefeita de Santa Cruz do Sul entrega demandas em Brasília

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, participou de audiência no Ministério da Saúde, em Brasília, nesta quarta-feira (23). Durante a reunião, a prefeita buscou informações sobre o andamento de projeto para a obtenção de investimentos de quase R$ 13 milhões para a saúde municipal.

O projeto santa-cruzense está cadastrado no órgão e prevê recursos para a obtenção de equipamentos, materiais e veículos, além da construção de novas estruturas de saúde. A proposta pleiteia duas ambulâncias para o Samu, uma ambulância para a Secretaria Municipal de Saúde; unidade odontológica móvel; equipamentos e materiais para as unidades básicas de saúde e a construção de dois CAPS, um adulto e outro infantil

Helena ressaltou que o projeto está tramitando de forma satisfatória no ministério. "Temos trabalhado para oferecer um atendimento de ponta à nossa população, de forma técnica, humana e acolhedora. A obtenção destes recursos vai assegurar um incremento na qualidade dos serviços de saúde de Santa Cruz do Sul", disse. Outra questão que Helena discutiu durante a audiência foi a recomposição dos valores do Teto Mac, valor repassado pela União para custear ações e serviços de saúde na média e alta complexidades de estados e municípios.

A prefeita ainda pleiteou a incorporação de R$ 8.6 milhões, valor do déficit que o município teve no exercício de 2022, com a destinação dos recursos para uso em consultas, exames, cirurgias e tratamentos. O município deve receber uma resposta até a sexta-feira (25). Helena também solicitou ao ministério autorização para destinar recurso em torno de R$ 1 milhão, que está paralisado na conta da Unidade de Acolhimento da Infância e da Juventude, para a saúde municipal. "Esta é uma área vital para o nosso governo e estaremos sempre em busca de mais recursos para garantir o atendimento de nossa comunidade", complementou.