Alegrete recebe resultados de programa do Sebrae RS

Alegrete foi um dos primeiros municípios gaúchos a aderir ao Programa Cidade Empreendedora, do Sebrae RS, em 2020. E, agora, torna-se o primeiro do Estado a receber a entrega formal dos resultados do Programa, que revelam uma série de avanços ao longo dos últimos dois anos. Entre os destaques estão a redução de 86% no tempo para a abertura de empresas, o aumento de 50% no valor arrecadado por Micro e Pequenas Empresas (MPEs) locais nas compras realizadas pela prefeitura, a criação da Lei Municipal de Liberdade Econômica e a conquista da certificação Diamante para a Casa do Empreendedor.

Os dados foram apresentados pelo Sebrae RS em cerimônia realizada no Salão Azul do Centro Administrativo "O fato de nós estarmos apresentando os resultados do Cidade Empreendedora com os avanços efetivos que aconteceram aqui no município é muito significativo para todos nós", afirmou o diretor-superintendente do Sebrae, André Vanoni de Godoy. Ele ressaltou que, de fato, o programa conseguiu entregar soluções concretas para os empreendedores e para a comunidade de Alegrete.

O consultor coordenador estadual do Comércio Brasil, Jankel Dal'osto Nunes, foi o responsável pela apresentação dos resultados obtidos desde 2020, quando Alegrete se tornou o 15º município a aderir ao Programa no Estado. No eixo desburocratização, ele destacou a criação da Lei de Liberdade Econômica e a redução no tempo para a abertura de empresas, em relação a 2020. Hoje, são necessárias 10h para abrir uma empresa em Alegrete, enquanto a média do Estado é de 14h e a média nacional é de 28h.

No eixo de Compras Governamentais, foi criada a Cartilha do Fornecedor Municipal e percebe-se um aumento de 50% no valor arrecadado por Micro e Pequenas Empresas (MPEs) locais em compras realizadas pela prefeitura. Já no eixo Educação Empreendedora, todas as escolas municipais participam do projeto e 95% dos professores da rede já foram capacitados. Somente em 2023, a estimativa é impactar cerca de 8 mil alunos.