Rodízio de fondue temático e com neve abre ao público no sábado, em Gramado

A partir deste sábado (26), moradores e visitantes de Gramado poderão apreciar uma nova opção gastronômica. O Tchê Pierre servirá o fondue de uma forma inovadora, através do sistema de rodízio, em meio a uma vila nos Alpes Suíços, com direito a neve em qualquer estação do ano. A partir de cenários em 3D e apresentações artísticas, o visitante será transportado para a narrativa.

A imersão na narrativa será um dos pontos altos da experiência no Tchê Pierre, por isso, ao entrar no local, o visitante já será transportado pela Capitã Tilda para a temática a partir de uma cenografia realista, embarcando em um balão dirigível que o levará para uma viagem encantada à Vila Mágica do Tchê Pierre, nos Alpes Suíços. Neste ambiente, acontecerão apresentações artísticas que explorarão a história do fondue e a cultura suíça. Entre os personagens desenvolvidos especialmente para o novo empreendimento está o Tchê Pierre, um ratinho apaixonado por queijo e chocolate que conduzirá a narrativa, junto aos amigos - o coelho Gustav e o urso Frederic. Em meio a essa aventura, o público terá uma experiência gastronômica especial e os garçons caracterizados de aldeões passarão nas mesas servindo os visitantes.

Independente da época do ano, o jantar sempre encerrará com flocos de neve caindo na vila mágica. "Isso permite que o visitante viva a emoção completa de estar nos Alpes Suíços, de forma encantadora e singular, já que será o único fondue temático do Brasil que oferecerá essa experiência mágica. Uniremos as duas coisas que os turistas mais procuram ao vir para Gramado: fondue e neve", destacam os sócios proprietários do negócio, Marcelo Oliveira e Quelvi Ortiz.