Univates inaugura ponto de coleta em hospital de Lajeado

Lideranças, profissionais da área da saúde, representantes da Fundação Univates e do Hospital Bruno Born (HBB) e demais convidados participaram da solenidade de inauguração do novo ponto de coleta do Laboratório Univates, localizado no HBB de Lajeado, nesta terça-feira (22). O espaço é mais um marco na consolidada parceria entre a Univates e o Hospital.

Em sua fala de abertura, o diretor administrativo da Fundação Univates, Júnior Roberto Willig, destacou que o evento foi uma inauguração simbólica de um serviço que funciona desde 2020 e que teve participação importante no enfrentamento à pandemia no Vale do Taquari, principalmente com a realização de exames de covid-19. Com o novo espaço, o público terá mais comodidade para realizar as coletas de exames, e a expectativa é triplicar o número de atendimentos a pacientes particulares, de convênios e aqueles encaminhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O presidente da Fundação, Ney José Lazzari, reiterou a vocação da comunidade regional para unir esforços e construir soluções para suas demandas e salientou que esta parceria, em especial, envolve duas organizações muito importantes para o Vale. "Nosso trabalho é baseado na qualidade na prestação de serviço, no atendimento às pessoas e na formação de profissionais de todos os cursos oferecidos na história da Instituição. E essa qualidade se soma, ao longo dos anos, em diferentes iniciativas da Univates e do HBB para que se consiga atender com muita qualidade o Vale do Taquari e outras regiões que igualmente utilizam nossos serviços".

Segundo Lazzari, o Laboratório Univates tem entre seus diferenciais equipamentos de alta tecnologia e profissionais capacitados para operá-los, possibilitando um diagnóstico ágil e preciso em todas as análises realizadas. O diretor executivo do HBB, Cristiano Dickel, complementou que o uso do correio pneumático garante a celeridade no transporte das amostras até a área técnica localizada no 13º andar do hospital. "Quando instalamos esse sistema já tínhamos em mente que era necessário ter um espaço adequado para realizar as coletas dos exames. Um espaço com mais conforto e de fácil acesso para os pacientes", afirmou Dickel.

O Laboratório Univates está localizado no térreo do HBB, com entrada pela avenida Benjamin Constant, 935. São oferecidos cerca de 350 tipos de exames de análises clínicas, de biologia molecular e de patologia e citopatologia. Clique aqui para conferir a lista dos exames disponíveis. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 6h30min às 18h30min, e aos sábados, das 7h às 12h.