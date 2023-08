Projeto em Campestre da Serra estimula alunos na criação de textos para livro

Um projeto realizado nas escolas da rede municipal de Campestre da Serra estimula a leitura e ajuda no desenvolvimento da escrita em sala de aula. O "Semeando Autores- Pequenos Leitores" é desenvolvido por etapas, e no final ocorre a publicação de um livro em que os escritores são os próprios alunos das turmas de terceiro ano do Ensino Fundamental.

Os estudantes participam ao longo do ano de uma série de atividades pedagógicas. A primeira consiste na produção, na criação da história por parte de cada aluno participante do projeto juntamente com a professora titular da turma. Na segunda etapa os estudantes contam com o auxílio dos pais em casa, para que a história que está sendo elaborada seja finalizada.

Em seguida são feitas as ilustrações nas aulas de Artes. A quarta etapa é a digitação que ocorre nas aulas da disciplina de Informática. Na primeira página do livro está a opinião do professor responsável, e na segunda a responsabilidade é da equipe diretiva da escola. Já na última página constam os nomes dos alunos juntamente com uma foto da turma.