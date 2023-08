Obras em escola estadual de Gravataí são finalizadas e entregues

As obras na Escola Estadual de Ensino Médio Tuiuti, de Gravataí, foram concluídas no final da semana passada. Reiniciada em 12 de maio, a reforma geral teve investimento de R$ 860.9 mil e foi incluída no Programa Lição de Casa, do governo do Estado. Professores, funcionários e 814 alunos estão sendo beneficiados pelas obras.

A obra foi executada pela Easy Service, de Campo Bom, e fiscalizada pela 28ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Gravataí. O projeto incluiu a pintura e a reforma da cobertura do prédio administrativo, além da recuperação do piso e do alambrado de uma das quadras descobertas. Na quadra poliesportiva, houve intervenções na rede elétrica, a cobertura foi reformada, as estruturas metálicas foram pintadas e foi instalado um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, incluindo para-raios e aterramento.

A escola da cidade da Região Metropolitana oferece turmas desde o Ensino Fundamental até o curso técnico em Logística no pós Ensino Médio, em três turnos de funcionamento. Ela ocupa um terreno de 1,5 hectare e possui quatro prédios de salas de aula e um administrativo, além de refeitório, salão de festas, uma quadra coberta e duas descobertas.