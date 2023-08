O Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade (LBV), em Glorinha, promoverá um grande churrasco de confraternização em prol de suas obras de promoção humana e social. O objetivo é reunir colaboradores, atendidos e parceiros da Instituição no dia 17 de setembro, a partir das 11h30. Todos recursos arrecadados serão voltados a manutenção das atividades da entidade. À moda gaúcha, será servida comida campeira, com o tradicional churrasco e demais iguarias, além do consagrado chimarrão, tudo preparado com muito carinho por voluntários e amigos de Boa Vontade. O endereço do evento é na ERS 030, quilômetro 19, parada 119. Os convites devem ser reservados pelo telefone (51) 3487-2600. Adultos pagam R$ 40,00 e crianças (dos 7 aos 12 anos) pagam R$ 20,00.