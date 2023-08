Alpen Park de Gramado anuncia compra de área de 4,4 hectares para ampliação e lança nova atração

O diretor do Alpen Park de Gramado, Renato Fensterseifer Junior, divulgou, em um evento realizado na Serra gaúcha, a ampliação do parque com a compra de uma área de 4,4 hectares. O parque também irá inaugurar uma nova atração indoor no segundo semestre deste ano. O grande anúncio, no entanto, é a implantação de uma nova pista de trenó para 2024.

O investimento previsto nesta primeira etapa da ampliação é de R$ 15 milhões. "Estamos trazendo um equipamento inédito. Seremos o segundo parque do mundo com dois modelos diferentes de trenó. Além do equipamento importado da Alemanha, que opera desde 2003, teremos um trenó austríaco. O técnico chega na próxima semana para fazer o projeto da pista", resume. O empresário anunciou, ainda, a construção do Alpen Resort. O empreendimento hoteleiro está em fase inicial de projeto e mais detalhes serão divulgados em breve.

O evento que marcou esses anúncios por parte da diretoria também foi marcado por homenagens. Os fundadores Renato Fensterseifer e Cleusa Cesca foram homenageados pelos filhos, Renato Junior e Murilo, e pela equipe. "Quando meu pai trouxe o trenó alpino, muitos o chamaram de louco e, se hoje eu posso anunciar novidades, é porque meus pais tiveram a coragem de empreender há 20 anos", afirma Renato Junior.