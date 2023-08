Mais de 60% dos passageiros em Imbé não pagam passagem

A empresa São José, responsável pelo transporte urbano de passageiros em Imbé, divulgou relatórios dos meses de junho e julho com as estatísticas de passageiros transportados e recursos aportados na prestação do serviço. O sócio da empresa, André Lucas Rocha esteve reunido com o prefeito Ique Vedovato e realizou a entrega dos documentos.

Conforme os dados, nos últimos dois meses mais de 60% dos passageiros transportados são isentos, ou seja, não pagam tarifa. Ainda, de acordo com os relatórios, em junho, foram transportados o total de 5.341 passageiros, com uma receita total de R$ 7.068,80. Já no mês de julho, foram 5.557 passageiros e uma receita de R$ 7.689,20. Somente com diesel, no mês passado, foram gastos cerca de R$ 12.587,48 e, em junho, R$ 11.681,18.

"O que a empresa arrecada de tarifa não paga nem o combustível consumido pelos ônibus e isto é apavorante. Podemos, queremos, e vamos sim discutir este assunto com a comunidade", pondera Ique. O prefeito afirmou que deve avaliar medidas para amenizar a situação.