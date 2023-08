Erechim inaugura maior usina fotovoltaica do norte gaúcho

A prefeitura de Erechim realiza solenidade de inauguração da primeira Usina de Energia Fotovoltaica de Erechim nesta quarta-feira (23), às 10h, na rua João Batista Cantelle Filho, bairro Linho. Vale destacar que esta é a primeira usina solar fotovoltaica de Erechim, sendo a maior usina solar do norte gaúcho e a sexta de todo o Rio Grande do Sul.

Conforme explica a secretária de Administração, Izabel Ribeiro, esta é uma obra que foca na sustentabilidade e economicidade. "A usina tem uma estrutura moderna e inovadora, com capacidade de 1MVA de potência, 2.224 placas solares fotovoltaicas, e poderá reduzir em até 85% o consumo de energia da Prefeitura de Erechim", disse Izabel Ribeiro.

De acordo com o prefeito de Erechim, Paulo Polis, os investimentos na usina solar fotovoltaica passam de R$ 5 milhões e a entrega desse projeto é resultado de uma vitória coletiva, de pessoas que navegam na mesma direção.

"Estamos sempre olhando o município de maneira abrangente e interligada, sem esquecer da preservação dos recursos naturais, buscando atender as demandas por infraestrutura, energia, sem comprometer o futuro das próximas gerações. A preocupação com o futuro precisa estar acompanhando todas as nossas ações de Governo. Entregamos muitas obras e serviços à comunidade, sempre tendo como foco a melhoria da qualidade de vidas dos nossos cidadãos e, essa usina representa uma forma de avançar com responsabilidade ambiental, olhando para as próximas gerações", finaliza o prefeito, ao afirmar que a usina solar fotovoltaica vai gerar economia, sustentabilidade, com fonte renovável, para os próximos 25 anos.

A iniciativa faz parte do programa de investimentos Investe Erechim. Serão aplicados mais de R$ 1 bilhão nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, assistência social, qualificação profissional e tecnologia. A iniciativa envolve ações integradas entre poder público, setor privado e sociedade civil. O programa está estruturado de forma a envolver as mais diferentes áreas do município, em quatro principais eixos - desenvolvimento econômico sustentável, cidade educadora, cultura e lazer e governança e gestão pública.