Erechim vai sediar jornada médica internacional em março de 2024

Foi apresentado para a prefeitura de Erechim a programação prévia da Jornada Médica Internacional, que acontecerá no dia 14 de março de 2024 na cidade. A apresentação foi feita pelo jornalista Sérgio Lerrer, que afirmou ser um encontro de trabalho, para começar a formular a Jornada Médica Internacional em homenagem ao Hospital Israelita Leonardo Cohen de Quatro Irmãos, uma casa de saúde precursora da colônia judaica de Quatro Irmãos de 1929.

De acordo com Sérgio, a participação da jornada, médicos pioneiros em diversas áreas, como de transplante de pulmão, transplante de coração, doenças raras, novos desafios das vacinas, resgate da relação médico e paciente; as altas tecnologias existentes que estão chegando ao mercado de empresas de tecnologia de medicina de Israel. "A data escolhida para evento, em 14 de março, é próximo do Dia Nacional da Imigração Judaica, comemorada em 19 de março. Teremos grandes personalidades estaduais e nacionais da política e da saúde, que gradativamente serão anunciados", pontua Sérgio.

O objetivo dos organizadores é que este evento seja realizado de dois em dois anos, fomentando o turismo regional. Será criado o Prêmio Dr. Otto Goldberg, médico europeu mais proeminente e longevo, na direção clínica do Hospital Israelita Leonardo Cohen, a ser entregue durante o evento. Será um reconhecimento aos profissionais de saúde representativos, em atuação no Alto Uruguai, e descendentes da imigração judaica de Quatro Irmãos.

O polo de turismo histórico judaico de Quatro Irmãos é formado pela prefeitura de Quatro Irmãos e outros municípios derivados da Fazenda de Quatro Irmãos e do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, que guarda o acervo da imigração judaica do Rio Grande do Sul.