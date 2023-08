São Leopoldo vai indenizar famílias que usam veículos de tração animal

O prefeito de São Leopoldo Ary Vanazzi sancionou nesta segunda-feira (21) a lei que institui o pagamento de indenização às famílias do programa de redução gradativa de veículos de tração animal. A assinatura do documento ocorreu na sala de reuniões do gabinete, na presença de representantes das famílias que serão contempladas com o auxílio financeiro.

Serão repassados R$ 6 mil por família que utilizava a tração animal como fonte de renda, cadastrada junto à prefeitura. O objetivo é que o dinheiro permita a substituição do uso de animais por outro equipamento de trabalho ou outra forma de renda.

Em 2021, foi realizado um trabalho de identificação das pessoas que de fato sobreviviam do uso da tração animal, sendo elaborado um programa que proporcionou a sobrevivência e assistência de todas essas famílias. São 159 famílias cadastradas pela Secretaria de Assistência Social que receberam 12 parcelas de R$ 1 mil reais de auxílio emergencial.

O programa é inédito no país pois dá às famílias autonomia para decidir dentro daquilo que elas mais precisam. A iniciativa já forneceu um auxílio emergencial no valor de R$ 1 mil mensal por família cadastrada, pelo período de seis meses renovado por igual período, como forma de amenizar o impacto financeiro nas famílias impossibilitadas de fazer uso das carroças. "A autonomia de cada um foi respeitada e essa participação na construção desse programa ajudou chegarmos num patamar que nenhuma cidade fez", destacou o prefeito. "A gente tem como perfil acreditar e investir nas pessoas. É uma decisão política de olhar que nós temos sobre as coisas", disse o prefeito.