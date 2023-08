Venâncio Aires vai receber habitações populares

A cidade Venâncio Aires, ao lado de outros 22 municípios gaúchos, comemorou o Dia Nacional da Habitação, 21 de agosto com o anúncio de estar entre os contemplados do Estado, com novos projetos populares. A informação foi confirmada pelo governador Eduardo Leite e o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Fabricio Peruchin, durante uma solenidade em Porto Alegre, nesta segunda-feira (21).

São 23 cidades com população superior a 50 mil habitantes que juntas receberão R$ 99 milhões para a construção de casas populares. Conforme o secretário Ricardo Landim, os imóveis serão construídos no bairro Battisti, destinados a pessoas que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

A cidade do Vale do Rio Pardo vai investir uma contrapartida de pelo menos 30% do valor repassado pelo governo estadual para cada imóvel, o que segundo a vice-prefeita, corresponde a, no mínimo, R$ 24 mil por unidade habitacional. "Além dos recursos financeiros, também vamos disponibilizar a área e a infraestrutura básica para a construção das casas", destaca Izaura.

O projeto é destinado a contemplar a população de baixa renda que resida na área urbana do município. As pessoas interessadas em participar do programa devem estar em conformidade com os critérios estabelecidos pelo programa estadual, que são: residir no município, não ter sido beneficiado em outro programa habitacional, não ser proprietário de imóvel rural ou urbano, não ter renda familiar superior a três salários mínimos. Ao se enquadrarem nesse perfil, as inscrições devem ser feitas da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, que fica na rua General Osório, 1430.