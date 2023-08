Direção de hospital de Arroio do Meio planeja colocar em funcionamento 10 leitos de UTI até março de 2024

A obra de conclusão da UTI do Hospital São José, de Arroio do Meio, foi tema de reunião entre o prefeito Danilo Bruxel, a direção do hospital e Comissão Pró-UTI. O encontro teve como objetivo realizar uma prestação de contas da obra, no intuito de ter conhecimento do que ainda é necessário para que o espaço entre em funcionamento o mais breve possível.

Com a obra física do espaço concluída, a equipe da casa de saúde segue empenhada na aquisição dos equipamentos médicos e hospitalares de maior complexidade e, mais adiante, na contratação de equipe médica de trabalho especializada. Durante a reunião, ficou definido em comum acordo, que a meta é equipar os 10 leitos da UTI adulta até o dia 28 de novembro e realizar sua inauguração e funcionamento no dia 19 de março de 2024, dia de São José e aniversário do hospital. De dezembro a março, será o período de buscar o credenciamento junto ao SUS, na Secretaria Estadual da Saúde e no Ministério da Saúde.

A UTI conta com aproximadamente 400 metros quadrados e terá dez leitos adultos que poderá atender a demanda do município de Arroio do Meio e região. O Hospital São José possui 65 leitos operacionais. A casa hospitalar abrange 37 municípios do Vale do Taquari, além de ser referência nas especialidades SUS para todos os municípios da região.