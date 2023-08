Caxias do Sul amplia as linhas que passam a ter ônibus sem catraca

O projeto Ônibus Sem Catraca, que consiste em veículos do transporte coletivo público urbano sem o equipamento e sem cobrador, a fim de agilizar a mobilidade e o processo de embarque e desembarque, será ampliado a partir desta terça-feira (22) em Caxias do Sul. Com aval da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade e implantação da concessionária, a iniciativa passa a atender também cidadãos de mais duas linhas coletoras (L04 e L86).

Com a retirada da catraca dos ônibus, o projeto propõe melhorias na cidadania, novas experiências e facilidade no acesso dos usuários aos veículos. Toda a frota participante do projeto é adesivada com a característica da iniciativa. As linhas foram selecionadas para o projeto devido ao grande índice de gratuidades e da utilização do cartão Caxias Urbano. Além disso, também há instituições sociais em cada região. Desta forma, o projeto facilita o transporte da população frequentadora dos espaços.

Outro aspecto a ser destacado é a instalação da nova leitora AtlasBox. O equipamento pode ser configurado para receber pagamento por meio de cartões de crédito e de débito. Também é possível pagar a tarifa com o cartão Caxias Urbano, ou em dinheiro, junto ao condutor do veículo.

O Ônibus Sem Catraca retira do veículo a catraca, mas não isenta os passageiros do pagamento da tarifa. Os ônibus também estão equipados com câmeras de videomonitoramento para segurança dos passageiros e do motorista.

Com a implantação do projeto nas linhas L04 - Cruzeiro e L86 - Coletora Central, as quatro regiões de Caxias do Sul estarão contempladas pela iniciativa. A intenção é que, no futuro, mais linhas do transporte público municipal sejam contempladas.