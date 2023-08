Santa Cruz do Sul e Aegea detalham termo aditivo de novo contrato

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, anunciou nesta segunda-feira (21), os detalhes do termo aditivo do contrato entre o município e a Aegea, que assumiu o controle da Corsan. A cidade se destaca ao ser contemplada com o maior investimento desse tipo em todo o Estado, totalizando R$ 555 milhões. O texto será apreciado pelos vereadores.

Helena ressaltou que o aditivo é resultado de um intenso esforço de sua equipe para assegurar que o contrato firmado fosse o mais vantajoso para a cidade, buscando proporcionar um ambiente saudável e digno para todos os moradores, além de cumprir as metas de universalização dos serviços de água tratada para 99% da população e de 90% da coleta e tratamento de esgoto até 2033. "Com a privatização, o município tinha três caminhos: municipalizar, licitar e este escolhido, que é a assinatura do termo aditivo. O pacote de benefícios não deixou dúvida alguma que a manutenção do contrato é a melhor alternativa para os cidadãos santa-cruzenses", disse Helena.

O secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, Cesar Cechinato, lembrou que o novo marco do saneamento trouxe desafios aos municípios. Com a assinatura do termo aditivo ao contrato com a Corsan em 2022, Santa Cruz do Sul já havia conseguido R$ 472 milhões para investimentos e mais R$ 10 milhões em contrapartidas.

Com o novo acordo, o município garantiu um incremento de 17,5% no valor do contrato e a contrapartida passou para R$ 20 milhões. Conforme Cechinato, o subsídio às tarifas será mantido até o final de 2024, com a redução gradativa semestral até o final de 2026. Ele ainda destacou a permanência da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz (Agerst) como outra vitória do novo contrato.

Segundo o diretor de Relações Institucionais da Aegea no RS, Fabiano Dallazen, o investimento previsto no município, projetado em R$ 555 milhões até 2033, integra o programa de universalização de serviços da Corsan, que, sob administração do Consórcio Aegea, deve aportar R$ 15 bilhões para qualificação da infraestrutura de abastecimento de água e expansão do sistema de esgotamento sanitário em 317 municípios gaúchos na próxima década.