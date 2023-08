Bento Gonçalves inicia obras de novo complexo viário

A prefeitura de Bento Gonçalves anunciou, nesta segunda-feira (21) o início das obras do Novo Complexo Viário na zona sul da cidade. Demanda antiga na região, o projeto receberá um investimento de R$ 2.2 milhões. A obra irá alterar o tráfego tendo como eixo principal a nova rótula, além de adaptar as vias do entorno. O conjunto todo irá facilitar o fluxo diário de veículos e pedestres que passam pelo local.

Durante o anúncio à comunidade e aos empresários locais, o prefeito Diogo Siqueira enalteceu a importância do investimento. "Com esta obra, conseguiremos desafogar o trânsito nos bairros Santo Antão, Santa Helena, Verona, Santa Marta, São Rafael e Botafogo. Eles estão crescendo exponencialmente nos últimos anos e nós temos que estar ao lado dos moradores e dos empresários apoiando o dinamismo econômico e demográfico da região", destaca.

Durante o encontro, que contou a presença do corpo técnico da Prefeitura e da empresa licitada para a obra, a Concresul, foram detalhadas as etapas do processo. "Nós queremos mostrar à comunidade que tudo foi pensado de forma estratégica para gerar o menor impacto possível, embora não seja possível evitá-los totalmente", explica Siqueira.

O prefeito explica que o novo complexo não é uma iniciativa isolada para a melhoria da trafegabilidade no município. Ela faz parte de um projeto que vem sendo construído para acompanhar a demanda crescente. Desde 2021, 47 projetos foram concluídos. Juntos, eles receberam mais de R$ 33 milhões em verbas provenientes do governo federal, estadual e municipal.

"O mais interessante desse processo é que não estamos criando uma cidade voltada para o carro, estamos criando uma cidade voltada para as pessoas. Por isso, os investimentos que estão sendo feitos em calçadas e sinalização são tão importantes dentro da nossa concepção", destaca. Neste sentido, apenas para a ciclovia do Vale dos Vinhedos, em parceria com governo estadual, estão sendo destinados R$ 4.8 milhões.

As obras da Via Gastronômica, importante destino turístico, por sua vez, estão em fase de finalização. A segurança é outro ponto importante do projeto. Para a iluminação em LED, foram destinados R$ 1.904.644,92 em obras já entregues à comunidade. Nos bairros Verona, Juventude e Maria Goretti serão investidos mais R$ 645.363,73.

Além do início da obra do Complexo, a Prefeitura anunciou que nas próximas semanas terão início as obras da rótula da ERS-444 e da pavimentação asfáltica na Linha Eulália, além da inauguração da pavimentação Imaculada Conceição, em Faria Lemos. Siqueira destaca que, com o crescimento da cidade, grandes obras como o Complexo Viário, são prioridade. Outro exemplo é o Túnel de Acesso Norte, que facilitou o trânsito na região e possibilitou a melhoria da logística das empresas localizadas no entorno.