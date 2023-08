Garibaldi adquire área de 21 hectares para projeto habitacional

Com o intuito de zerar o déficit habitacional, a prefeitura de Garibaldi iniciou a implementação do Plano Habitacional do município. A primeira etapa ocorreu nesta segunda-feira (21), com a assinatura de aquisição de área. Com um investimento de R$ 3,1 milhões, o terreno de mais de 21 hectares está localizado em uma região estratégica, na comunidade de São Roque Figueira de Mello.

O acesso à área conta com pavimentação asfáltica e seu entorno já possui serviços públicos, como escola, posto de saúde e coleta de lixo. "Desde a década de 1990, Garibaldi não tinha um plano habitacional. O último foi o Bela Vista II, há mais de 30 anos. Estamos trabalhando para sanar um problema histórico da nossa cidade, levando condições de moradia para quem paga aluguel e tem o sonho de adquirir a casa própria", observa o prefeito Sérgio Chesini.

Além da aquisição do local, a prefeitura irá elaborar um projeto urbanístico que envolverá implementação de ruas, saneamento, área de lazer, além de toda a infraestrutura necessária para instalação de moradias através de programas habitacionais, como o Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. "Pela falta de um planejamento habitacional, Garibaldi tem sofrido há anos com a instalação de pequenos loteamentos irregulares, em que proprietários de áreas desmembram pequenos lotes e comercializam, sem disponibilizarem a documentação legal exigida, com registro no Cartório de Imóveis. Com o programa, queremos ajudar e incentivar os garibaldenses a conquistarem a sua residência de forma legal", enfatiza a secretária de Habitação, Trabalho e Assistência Social, Joziele Alpe da Silva.

Os próximos passos são a transferência da área para o município, execução do projeto urbanístico, licenciamento ambiental do terreno e o credenciamento das famílias que serão beneficiadas, com critérios estabelecidos por programas habitacionais. A vice-presidente do Conselho Municipal de Habitação, Mara Carvalho, destaca a importância do ato. "Para nós, este momento é de muita gratidão. Hoje não estamos realizando somente o meu sonho de sair do aluguel, mas o de muitas famílias. Estamos comemorando a realização de tudo o que a gente tanto almejou", salienta.