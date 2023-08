Estudantes de três cidades do RS participam de festival

Estudantes de três cidades gaúchas participam da primeira edição nacional do Festival Vídeos for Change da Viven - ONG, que promove educação por meio de vivências. Do total de 81 vídeos participantes no Festival, três são fruto de meses de trabalho de jovens e adolescentes de escolas das cidades de Camaquã, Lagoa Vermelha e Três Passos.

O festival é a etapa final de uma jornada que leva a estudantes do ensino fundamental e médio de escolas de todo o Brasil a oportunidade de produzir vídeos de duração de um minuto sobre causas que eles acreditam merecer visibilidade. O projeto envolve o aprendizado profundo sobre o tema, por meio de debates, análises e práticas, além de apoio para que os estudantes realizem todas as etapas da produção do vídeo, desde a escolha da causa que será apresentada até a criação do roteiro e técnicas para edição e gravação. Todos os professores dos alunos participantes são formados pela Viven para que apoiem a execução do projeto.

Em 2022, a Viven organizou 12 festivais regionais do Desafio Videos for Change, abrangendo 16 localidades. Agora, na primeira edição nacional do evento, os 81 vídeos serão levados novamente à votação popular e à análise de jurados. Os temas mais recorrentes tratados nos vídeos são racismo, saúde mental, bullying, igualdade de gênero e assédio/violência sexual.

"Estamos muito felizes de apresentar nacionalmente o projeto, que, vale dizer, engloba um movimento que vai muito além do Brasil. Ele é internacional e tem o objetivo de dar oportunidade a jovens e adolescentes serem ouvidos e explicitarem suas preocupações e posicionamentos", explica Lina Wurzman, presidente e fundadora da Viven. "Com isso, os estudantes se aprofundam em temas que julgam relevantes e amplificam suas vozes e protagonismo", complementa.

A votação popular ocorrerá no período de 28 de agosto a 10 de setembro e qualquer pessoa pode participar. Basta acessar o site (brasil.videosforchange.org). A escolha dos melhores vídeos vai considerar ainda a votação dos jurados. O anúncio dos ganhadores ocorrerá em 19 setembro.