Reunião vai debater roteiros turísticos no Vale do Rio Pardo

A Associação de Turismo da Região do Vale do Rio Pardo (Aturvarp) apresenta, na quinta-feira (24), o relatório desenvolvido pelo Circuito de Cicloturismo Raízes Coloniais. O roteiro passa pelo interior dos municípios de Santa Cruz do Sul, Vera Cruz, Vale do Sol, Herveiras, Sinimbu, Venâncio Aires, Vale Verde, Passo do Sobrado e Rio Pardo, em um trajeto superior a 297 quilômetros de extensão.

Conforme o presidente da associação, Djalmar Ernani Marquardt, o roteiro é uma das alternativas que os adeptos do cicloturismo têm aqui na região, principalmente para os que pretendem passar mais dias pedalando e pernoitando no trajeto. "No percurso, além de vários atrativos turísticos, há 23 empreendimentos, capacitados pela Emater para atender os cicloturistas, identificados como Pontos Amigos do Ciclista", revela.

O lançamento do Circuito de Cicloturismo Raízes Coloniais ocorreu em 17 de dezembro de 2022, no Sítio Sete Águas, na localidade de Boa Vista, no interior de Santa Cruz do Sul. De lá para cá iniciou-se uma grande mobilização para promover o projeto. "Na reunião vamos apresentar o resultado dos primeiros meses de funcionamento, através de relatório elaborado pela Santa Ciclismo", destaca o presidente.

Além do cicloturismo, estarão em pauta na reunião mensal da Aturvarp as ações de posicionamento turístico do município de Encruzilhada do Sul, realizado em parceria com o Sebrae, a implantação do projeto "Caminhadas na Natureza", que envolve seis municípios do Vale do Rio Pardo e seis da Região Centro-Serra, em um roteiro que inicia em Tunas e termina em Encruzilhada do Sul e outros assuntos de interesse do trade turístico regional. O encontro ocorre no Centro Regional de Cultura de Rio Pardo e é aberto aos representantes dos municípios da região do Vale do Rio Pardo que desejem contribuir com ideias.