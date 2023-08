Bento Gonçalves vai sediar convenção lojista nos dia 24 e 25

A Convenção Lojista em Bento Gonçalves terá encontro de profissionais das CDLs. A programação do dia 24 de agosto conta com um grande encontro reunindo executivos e profissionais da área comercial

O objetivo é compartilhar informações, tendências e melhores práticas de mercado explorando todas as ferramentas disponíveis no SPC Brasil. A abertura será feita pelo presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, Ivonei Pioner com a presença do presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior.

"A ideia durante o encontro é explorar as potencialidades do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) Brasil, uma das principais empresas do setor de informações da América Latina e que oferece uma ampla gama de produtos e serviços para empresas, instituições financeiras e consumidores", afirmou o presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, Ivonei Pioner.

A temática central da Convenção Lojista será "O Varejo que Conecta". A inspiração será uma característica comum em várias áreas que envolvem o setor e terá com subtemas, gestão de pessoas, o modelo Figital (que mistura o físico e o digital), a conectividade com o cliente e a relação com o momento econômico atual. Além das palestras, estão previstos eventos paralelos como reunião das federações filiadas à Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), encontro de CDLs Jovem e Encontro de coordenadoras de Núcleos de Mulheres Empreendedoras.