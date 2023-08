Prefeitura de Imbé anuncia mutirão para realizar 250 castrações de animais

A prefeitura de Imbé fará um mutirão que pretende zerar a fila de castrações de animais cadastrados junto ao Departamento de Proteção Animal. Atualmente são 250 cães e gatos aguardando o procedimento.

Segundo cálculos do governo, a prefeitura investe, anualmente, quase R$ 900 mil do orçamento próprio no cuidado com animais. Ique lembra que o Executivo também apoia a Associação Imbeense de Proteção aos Animais. A entidade é a única sem fins lucrativos da cidade que recebe incentivos do município.

Anualmente são repassados o equivalente a R$ 90 mil em ração, além da cedência de cinco servidores, com custo anual de R$ 170 mil e o fornecimento de 30 autorizações para castrações mensais dos animais, fora os casos de atendimento veterinário que são encaminhados pelas voluntárias.