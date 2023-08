UCS concede título Doutor Honoris Causa para o professor Celso Lafer

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) concede, nesta segunda-feira (21), o título de Doutor Honoris Causa ao doutor em Ciência Política e professor Celso Lafer, membro da Academia Brasileira de Letras e professor emérito da Universidade de São Paulo (USP). A honraria será entregue pelo reitor da UCS, professor Gelson Leonardo Rech, na abertura do Congresso Internacional Direito Ambiental e Sociedade, que ocorre entre os dias 21 e 23 de agosto, no UCS Teatro.

Mais nobre e de mais alto grau distintivo que uma universidade pode conceder, o título Doutor Honoris Causa homenageia personalidades que tenham contribuído de modo eminente para o progresso das ciências, letras ou artes, ou prestado relevantes serviços à cultura e à sociedade. Em 56 anos de história da UCS, o professor Celso Lafer será a 11ª personalidade a receber o título da universidade. Será dele a palestra de abertura do congresso, intitulada "30 anos depois - Reflexões sobre os antecedentes, as características e os desdobramentos da Declaração do Rio sobre o meio ambiente e desenvolvimento de 1992".

Membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), Celso Lafer é fundador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI). Atuou como ministro das Relações Exteriores em duas ocasiões (1992/2001-2003), assim como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (1999).

Entre 1995 e 1998, foi embaixador do Brasil na ONU e na OMC em Genebra, quando foi presidente do Órgão de Solução de Controvérsias, e membro do Conselho Executivo da ONU em assuntos relacionados ao desarmamento, indústria e comércio. Foi presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e membro do Conselho de Administração da Klabin. Lafer é bacharel pela Faculdade de Direito da USP e mestre e PhD em Ciências Políticas pela Universidade de Cornell.