Atingidos por ciclone em Teutônia podem sacar o FGTS

Até o dia 25 de setembro, todos os cidadãos teutonienses, que tiveram suas residências atingidas pela enchente de 16 de junho poderão solicitar o Saque Calamidade FGTS, que possibilita a retirada de valores pelos trabalhadores que tiveram a sua residência danificada/destruída por desastre natural. O município de Teutônia foi habilitado ao programa em função do decreto de calamidade pública emitido pelo Executivo logo após o evento.

A solicitação de saque do trabalhador por Calamidade Pública deverá ser realizada pelo app FGTS até o dia 25 de setembro. São aceitos como comprovantes de residência, os documentos em nome do trabalhador, emitidos dentro do período de 120 dias corridos anteriores à data da decretação da emergência ou calamidade, em decorrência do desastre natural, ou seja, no período de 19/02/2023 e 18/06/2023.

O valor do saque corresponde ao saldo disponível, na data da solicitação, limitado a R$ 6.220,00 por conta vinculada e desde que não tenha havido saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. É de responsabilidade da Caixa Econômica Federal operacionalizar o pagamento aos trabalhadores residentes em áreas comprovadamente atingidas do município em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, formalmente reconhecido pelo governo federal.