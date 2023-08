Prefeitura e Aegea assinam novo contrato em Taquari

pelo consórcio Aegea com o termo aditivo está prevista, a partir da data de assinatura, uma revisão deste prazo em 40 anos. O serviço de tratamento e abastecimento de água potável em Taquari seguirá sendo prestado pela Companhia Rio-grandense de Saneamento (Corsan). No entanto, o modelo de contrato foi modificado porque a estatal foi comprada, no final do ano passado,. O contrato com a Corsan foi assinado em 2012, por um período de 30 anos, mas

Para a diretora-presidente da Corsan, Samanta Popow Takimi, o momento é de comemoração. "A universalização deve ser priorizada e os ajustes necessários ao município de Taquari se confirmam na assinatura. O município começa a ingressar na universalização no abastecimento de água e na coleta do serviço de esgoto", afirmou.

O prefeito André Brito ressaltou que a empresa está preparada para cumprir, junto da comunidade, as obrigações com o marco regulatório. "Prepara-se o futuro quando se pensa em saneamento básico, na saúde das pessoas. Existe um plano de investimentos de R$ 145 milhões para que se cumpra 90% do esgotamento sanitário até 2033. A nossa população poderá olhar para trás e dizer que, em agosto de 2023, se reuniram lideranças na Câmara de Vereadores e assinaram pela qualidade de vida, saneamento básico e infraestrutura da nossa comunidade", afirmou.

O vice-presidente da Aegea, Leandro Marin, destacou o compromisso com a cidade de Taquari. "A Aegea tem consciência da responsabilidade que é assumir um compromisso como este e reafirmar a nossa disposição em contribuir com o desenvolvimento do município e todos os benefícios que o saneamento traz", disse.