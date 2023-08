Seminário aborda desafios do Vale do Sinos com temporais

Engenheiros, arquitetos, estudiosos de eventos climáticos, pesquisadores de qualidade ambiental, gestores públicos e estudantes se reuniram para o seminário regional "Chuvas e seus impactos: desafios e soluções", em Novo Hamburgo. Sediado na Universidade Feevale, o evento teve como objetivo discutir e encontrar soluções para as problemáticas associadas a eventos hidrológicos, como enchentes, alagamentos e inundações. A motivação para o encontro foi o grande volume de chuvas e as dificuldades de drenagem enfrentados nos municípios do Vale do Sinos em junho deste ano.

O pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Feevale, Fernando Spilki, destacou a importância de discussões que possam mitigar os impactos dos problemas associados aos eventos climáticos. "Não existem soluções fáceis, existem as soluções mais corretas. Que este evento seja o princípio de uma discussão importante e que saiam daqui resultados relevantes", pontuou, informando que as portas da Feevale permanecem abertas para sediar debates dessa importância.

A atividade contou com três painéis: Diagnóstico, Proposta e Prevenção e Educação. Além de Spilki, estiveram presentes a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt; representantes dos poderes Executivo e Legislativo e de autarquias dos municípios de Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga e São Leopoldo; a presidente da Associação de Arquitetos e Engenheiros (Asaec) e do Pensando Novo Hamburgo, Rosana Oppitz; professores do Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental e do curso de Arquitetura e Urbanismo da Feevale; além de estudantes dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo.