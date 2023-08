Município e entidades da cidade de Júlio de Castilhos trabalham para conseguir a adesão ao Susaf

O município de Júlio de Castilhos busca a adesão Sistema Unificado de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, o Susaf. A implantação do sistema permite que os estabelecimentos registrados possam comercializar seus produtos de origem animal em todo o estado do Rio Grande do Sul, e não apenas dentro da cidade.

Para aderir ao sistema, o município deverá adequar a legislação municipal que instituiu Serviço de Inspeção Municipal (SIM), a fim de garantir a equivalência junto ao Susaf. A equivalência nada mais é do que a padronização dos procedimentos de inspeção e fiscalização dos produtos, assegurando que estado e municípios se organizem sob as mesmas regras. Entre as exigências, o município deve possuir um quadro técnico compatível com a inspeção e fiscalização dos produtos pelo SIM, sendo obrigatória a presença de um médico veterinário.

O encontro para alinhar e em breve colocar em operação o projeto, aconteceu no gabinete do prefeito Bernardo Quatrin Dalla Corte, juntamente com os demais envolvidos. O presidente da Associação Comercial Cultural e Industrial de Júlio de Castilhos (ACCIJUC), Júlio Cesar Batistella, afirma que a adesão ao sistema é um grande passo para os estabelecimentos. "Será uma importante conquista termos a nossa cidade registrada no Susaf, um selo de qualidade reconhecido em todo o estado. A abrangência comercial que o selo permite trará mais crescimento e desenvolvimento para todos os registrados", afirmou Batistella.