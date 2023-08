Casa das Startups será inaugurada com 10 empresas em Gravataí

O programa Startup Gravataí atinge um novo patamar nesta semana. Com a presença do presidente do Instituto Prado de Inovação, Ciência e Tecnologia, Carlos Gerdau Johanpeter, o prefeito Luiz Zaffalon inaugura na terça-feira (22) a Casa das Startups, a primeira incubadora do município, que começará a funcionar dentro do PradoTech com 10 empresas de tecnologia fomentadas pela prefeitura e diversas startups independentes.

A incubação de empresas é um projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, em parceria com gestão da Unitec, que incuba as empresas do Tecnosinos, o parque tecnológico da Unisinos. Além de oferecer mentoria aos empreendedores, a prefeitura cede as salas utilizadas na Casa das Startups como forma de incentivo ao desenvolvimento das novas empresas.

No Startup Gravataí, participam empresas para desenvolver soluções que ajudem a resolver problemas locais em áreas da educação, segurança, saúde, mobilidade, cidadania, impacto socioambiental, inclusão, entre outras. Além disso, as startups precisam contemplar a modernização dos processos da administração pública ou em áreas estratégicas de desenvolvimento econômico, como nanotecnologia, indústria 4.0, inteligência artificial, e-commerce, fintechs, agritechs, indústria automotiva e logística.

O programa começou há menos de dois anos, e já contabiliza 40 startups pré-aceleradas numa parceria com o Sebrae-RS, ou seja, que receberam suporte para seu desenvolvimento inicial. "Vemos o governo como o grande articulador para o desenvolvimento do ecossistema de inovação. Com incentivos fiscais e econômicos previstos em lei, podemos potencializar as startups que nascem em nosso município, retendo talentos que formamos aqui e, também, criando oportunidades de negócios e empregos", afirma a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Selma Fraga.

Para o futuro, a prefeitura já trabalha com o estágio 2 da incubação, a fim de beneficiar outras startups que foram pré-aceleradas. "Estamos vivendo um momento histórico quanto à inovação na nossa cidade. O programa Startup Gravataí simboliza para os empreendedores da área da tecnologia que acreditamos neles, que seus projetos são importantes e que queremos que continuem se desenvolvendo em Gravataí. Este movimento nos ajuda a ampliar e diversificar nossa matriz econômica, o que se transforma em oportunidades e gera desenvolvimento e renda para todos", avalia o prefeito, Luiz Zaffalon.