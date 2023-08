Feira do Livro de São Leopoldo busca protagonismo em 2023

A 37ª Feira do Livro de São Leopoldo quer se consolidar como uma das maiores do Estado. O lançamento da segunda maior feira em vendas, e a maior em distribuição de livros para crianças e para as escolas, ocorreu no Teatro Municipal. Serão R$ 3 milhões em investimento em infraestrutura, apresentações artísticas, transporte e na estrela da feira: o livro.

O tema da feira deste ano é "Uma cidade Viva Conta as suas histórias" remetendo aos 200 anos de um universo plural de povos e etnias que formaram a cidade de São Leopoldo. A 37ª feira do Livro de São Leopoldo ocorrerá de 21 de setembro a 1º de outubro, das 8h às 20h, na praça da Biblioteca.

Serão 64 apresentações artísticas para o público das escolas, com 8 apresentações diárias. A estimativa é que cerca de 2 mil crianças e adolescentes por dia frequentem o espaço. Também haverá área coberta nos espaços de convivência, espaço de leitura de livros, arquibancada e praça de alimentação.

O secretário de Educação, Ricardo Luz, reforçou que não existe educação de qualidade sem livros. "No mesmo momento em que se investe na tecnologia nas escolas, se investe nos livros. Nossas bibliotecas receberam aumento de carga horária, compramos mais livros", disse o titular da Smed, referindo-se aos investimentos pelo projeto Leituração, que contará com mais de 100 atividades com autores nas escolas. "A Feira do Livro não é um evento isolado, é parte de um processo e de uma caminhada de uma política pública", destacou Luz.