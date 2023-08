Entidades de Canoas recebem autorização para usar áreas públicas

A semana foi marcada por emoção e alegria para 46 entidades canoenses. Em evento, no auditório do Colégio Ulbra Cristo Redentor, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, e o secretário municipal das Relações Institucionais, Mário Cardoso, realizaram a entrega dos termos de permissão de uso de áreas públicas para entidades que prestam serviços à comunidade canoense.

O secretário das Relações Institucionais destacou a importância dos termos de permissão de uso. "A entrega destes documentos é um momento muito importante para todos nós. Conseguimos uniformizar a outorga das permissões de uso para as entidades, assegurando a isonomia na seleção das pessoas jurídicas interessadas na utilização das áreas. Além disso, ampliamos o tempo de vigência da permissão, passando de um para três anos, o que traz maior planejamento e segurança nas atividades das entidades. É uma parceria entre poder público e entidades que traz benefícios para todos os canoenses", salientou Cardoso.

Dentre as entidades beneficiadas, estavam CTGs, igrejas, times de futebol e moto clubes. "Nós ficamos muito satisfeitos. É gratificante a gente conseguir esse tempo a mais. Somos uma entidade que tem praticamente a idade do bairro Guajuviras, e trabalhamos de maneira social, pois montamos a escola justamente para isso. É muito importante também que a gente possa dar continuidade a alguns projetos e acolher a comunidade com mais calma, e a gente está só plantando uma semente hoje pra poder colher amanhã", comemorou Márcio Rodrigues, da Associação Unidos do Guajuviras.