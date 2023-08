Hospital de Passo Fundo vai priorizar casos mais urgentes

Com o aumento da demanda por atendimentos de emergência em Passo Fundo, o governo estadual anunciou que vai fortalecer o Hospital Municipal César Santos, sobretudo como porta de entrada para os casos mais urgentes. O hospital receberá incentivos de programas estaduais e passará a regular as internações de forma compartilhada com o município, por meio do Sistema de Gerenciamento de Internações do Estado (Gerint).