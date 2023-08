Hospital de Montenegro retoma serviço de traumato-ortopedia

Em solenidade na Câmara de Vereadores de Montenegro nesta quinta-feira (17), foi assinado o termo aditivo ao contrato da Secretaria Estadual da Saúde com o hospital do município, garantindo a retomada dos atendimentos de média complexidade em traumato-ortopedia. A instituição receberá cerca de R$ 1,3 milhão por ano em repasses dos governos estadual e federal.

Por meio do programa Assistir, o Hospital de Montenegro será referência em traumato-ortopedia de média complexidade para 14 municípios do Vale do Caí. O contrato prevê a realização de 240 consultas por mês, além de exames e cirurgias na especialidade. Os atendimentos começam na próxima segunda-feira (21)

A titular da pasta, Arita Bergmann, destacou que o desfecho positivo para os usuários é resultado da soma de esforços da região através da associação dos municípios do Vale do Caí e da capacidade que o hospital tem para ser referência. "O início dos serviços em traumato-ortopedia tem duas vantagens: resolve o problema da falta de atendimento e das filas de espera, que são queixas dos secretários municipais, e diminui a necessidade de deslocamentos da população", acrescentou.

O hospital será referência para os municípios de Barão, Brochier, Capela de Santana, Harmonia, Maratá, Montenegro, Pareci Novo, Salvador do Sul, São José do Sul, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, Tupandi, Triunfo e Tabaí, que participarão com contrapartida para custear os serviços.

O termo assinado traz como novidades um repasse anual de R$ 840 mil do governo do Estado, como incentivo por ter o ambulatório de traumato-ortopedia, e outro de R$ 503 mil por ano do Ministério da Saúde. O valor global do contrato do hospital para prestar atendimento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) chegará a R$ 28,7 milhões, sendo R$ 5,2 milhões em recursos do Estado e R$ 23,5 milhões em recursos federais.

Também estão previstas na contratação a prestação de atendimentos em outras especialidades como porta de entrada de urgência e emergência, leitos de saúde mental, cirurgia geral e maternidade de risco habitual, entre outras.