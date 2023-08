Canela inicia processo para promover a revisão do Plano Diretor

A prefeitura de Canela iniciou, oficialmente, os trabalhos para a construção do novo Plano Diretor do município. O documento será construído em parceria com a Fundação Luiz Englert e o termo de início dos trabalhos foi assinado no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica).

O processo será conduzido por equipe multidisciplinar da Fundação Luiz Englert, orientada pelo professor Benamy Turkienicz, com prazo de 12 meses para a conclusão total dos trabalhos. Em conjunto com a comunidade, a elaboração do Plano Diretor será norteada por três eixos centrais: preservação do meio ambiente, promoção da qualidade de vida e garantia do desenvolvimento sustentável. "Não trabalhamos com regras, normas ou leis que visam somente restringir, mas sim com normativas feitas com o objetivo de estimular aspectos como qualificação do ambiente natural, social e econômico de uma cidade. Estes aspectos não são mutuamente excludentes: ao contrário, convergem e a arte de fazer o plano é justamente estabelecer os elementos através dos quais essa tríade possa se tornar vetor de qualificação de um município", analisa o professor Benamy Turkienicz.

O cronograma de trabalho segue até agosto de 2024, incluindo organização de base de dados, apresentação de diagnósticos e propostas, além de debates em audiências públicas com a população. A parceria com a fundação também envolve a capacitação, durante o processo de elaboração do Plano Diretor, de servidores municipais visando sua implementação. O secretário de Meio Ambiente de Canela, Alfredo Schaffer, frisou que o novo Plano Diretor será construído a quatro mãos, solicitando o engajamento da comunidade nas discussões.