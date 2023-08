Com mais de 150 mil sistemas, Caxias do Sul vira a capital gaúcha da energia solar e vai sediar evento sobre o tema

A cidade de Caxias do Sul foi eleita a capital gaúcha da energia solar. Os números divulgados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em 2023, comprovam a consolidação da energia fotovoltaica: o município é líder em Geração Distribuída (GD) solar, com 85 megawatt (MW).

A cidade serrana apresenta 44% de consumidores oriundos de residências, 23% do comércio, 18% da indústria e 14% de áreas rurais ou agrícolas. São mais de 150 mil sistemas em telhados, usinas de solo e garagens cobertas com painéis solares. Já o Rio Grande do Sul superou a marca de 2,3 gigawatt (GW) em operação de energia solar, tornando-se o terceiro estado a atingir a marca, atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo, o que corresponde a 10%. Ainda conforme dados da Aneel, o mercado gaúcho conta com 263 mil sistemas fotovoltaicos beneficiando 352 mil consumidores.

O perfil do segmento no Estado é residencial, assim como no Brasil, com essa classe de consumo respondendo por 1,2 GW de capacidade fotovoltaica em operação. Instalações comerciais, rurais e industriais somam 547 MW, 450 MW e 171 MW, respectivamente.

Esse cenário contribuiu ainda mais para Caxias do Sul sediar a Eletric Move RS 2023, a 1ª Mostra de Veículos e Mobilidade Elétrica do Rio Grande do Sul, nos dias 1, 2 e 3 de setembro de 2023, no Parque de Exposições da Festa Nacional da Uva. Realizado pela Fluxo Solar, Associação Serrana das Empresas de Reparação Veicular (Aserv) e Universidade de Caxias do Sul (UCS), o evento debaterá as novas tendências da eletromobilidade e o avanço das energias sustentáveis no mercado brasileiro. Mais informações podem ser vistas no site do evento (congresso.aserv.com.br)