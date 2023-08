Erechim apresenta projeto do novo Centro Administrativo

A prefeitura de Erechim realizou a apresentação do projeto arquitetônico do futuro Centro Administrativo Municipal. Com cinco pavimentos, sendo dois subsolos e área de terraços, a construção tem previsto um conceito corporativo com espaços abertos, sustentabilidade, resolutividade, modernidade, atendimento humanizado, acessibilidade e arborização.

No local, ficarão alocadas todas as secretarias de Governo com suas áreas administrativas. As Unidades Básicas de Saúde e escolas permanecem nas suas estruturas. Já a Secretaria de Educação planeja-se ser instalada na antiga Fundação Cotrel, ficando somente a parte administrativa do Gabinete da pasta no novo Centro.

Conforme explica o prefeito de Erechim, Paulo Polis, o objetivo com o futuro Centro Administrativo é oferecer às pessoas serviços de qualidade, com economicidade e eficiência. "Esse é um sonho para a cidade de Erechim que estamos dando os primeiros passos. Por isso temos que valorizar todos aqueles que se dedicaram incansavelmente para tirar o Centro Administrativo do papel. O terreno já é nosso e isso já é uma grande conquista", disse Paulo Polis, lembrando que o local possui uma área de 10 mil metros quadrados.

Para a secretária de Administração, Izabel Ribeiro é um sonho que está se tornando realidade. "Além de estar como gestora da pasta de Administração, sou funcionária de carreira há mais de 20 anos. Poder ver o Centro Administrativo sendo consolidado nos faz ter a certeza de que essa gestão pública está no caminho certo. Poder unificar todas as gestões administrativas das secretarias de governo em um único lugar trará mais qualidade e eficácia aos serviços prestados, além de beneficiar diretamente a população de Erechim", observa a secretária.

O projeto será encaminhado para a equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Até novembro será apresentada a modelagem econômico-financeira e jurídica. Após, o Centro Administrativo será tema de audiência pública para posterior licitação. O prazo para a construção, após assinatura de contrato com a empresa vencedora da licitação, será em média de 18 a 24 meses.