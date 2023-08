São Leopoldo lança centro para a educação inclusiva

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi participou da inauguração do Centro Municipal de Educação Inclusiva Paulo Freire (Cemei), que tem como objetivo incentivar uma política permanente de apoio e fomento às ações que garantem acesso, acolhimento, permanência e o respeito às especificidades de todos os envolvidos no ambiente escolar. O Centro presta assessoramento pedagógico e institucional das escolas da rede municipal de ensino e conveniadas.

O espaço abriga o Núcleo de Apoio e Pesquisa ao Processo de Inclusão (Nappi), o Núcleo Busca Ativa Escolar, o Núcleo Interdisciplinar de Saúde na Escola (Nise), e o Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais (Nerer). O titular da Secretaria Municipal de Educação, Ricardo da Luz, falou sobre a importância da educação inclusiva como política pública. "A luta pela educação inclusiva no nosso município não são mais ações individuais e sim políticas públicas. Isso gerou à vinda de incontáveis crianças da rede privada e estadual para a nossa rede municipal", afirmou.

O secretário de Cultura e Relações Internacionais (Secult) e coordenador do Comitê do Bicentenário, Marcel Frison, frisou a importância da inauguração do espaço. "Quando estava à frente da Secretaria de Saúde, me deparei com algo que os professores se deparam diariamente, que é o crescente número de crianças diagnosticadas com o transtorno do espectro autista e outras necessidades especiais, o que torna esse momento da inauguração desse Centro ainda mais especial.