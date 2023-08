Feira do Livro de Garibaldi encerra com público de 3,5 mil pessoas

Após cinco dias de intensa programação, acabou no sábado (12) a Feira do Livro 2023 de Garibaldi. Mais de 3,5 mil pessoas prestigiaram o evento, que teve diversas atrações, como palestras, rodas de conversa com escritores locais, espetáculos teatrais, oficinas e apresentações culturais.

O encerramento da programação contou com a um bate-papo com a patrona da edição, a escritora gaúcha Leticia Wierzchowski, que abordou de forma especial a sua última obra lançada, o livro “Amanhã será um dia melhor”.



O prefeito Sérgio Chesini destacou as próximas iniciativas voltadas à área cultural que estão sendo planejadas. “A cultura é um dos alicerces para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna, humana e feliz. Nossa administração tem olhado com muito carinho para essa área. Uma das nossas ações foi a locação do terreno onde estamos realizando essa Feira do Livro, o entorno da Praça Martini & Rossi. Aqui, teremos um espaço voltado para eventos artísticos e culturais. Além disso, seguiremos investindo na consolidação do nosso Departamento de Cultura para promover cada vez mais momentos como este para a comunidade”, pontua.



Com o tema “Um amor literário” e o slogan “Mergulhe nas palavras e apaixone-se por cada história”, a Feira do Livro 2023 foi uma promoção da Prefeitura de Garibaldi, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, com apoio do Sesc Farroupilha.