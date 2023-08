Atualização do Plano Diretor de Torres será apreciada pelos vereadores

O prefeito Carlos Souza protocolou, na Câmara Municipal de Vereadores de Torres, a proposta de atualização do Plano Diretor. A entrega do documento que norteia o rumo da cidade foi entregue ao presidente da Câmara, vereador Rogério Evaldt Jacob. Desde 1995 a cidade do Litoral Norte não faz alterações no documento.

O prefeito salientou que a proposta engloba muita discussão e debate com diferentes segmentos da sociedade. Agradeceu a contribuição de todos que trabalharam na revisão, destacou o secretariado que se envolveu por completo nas discussões e construção das melhores alternativas para o plano.

Na oportunidade, o prefeito apresentou um histórico sobre a revisão: uma das missões dadas à Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo foi priorizar a elaboração do novo estudo. Que em novembro de 2021, a secretaria entregou uma proposta para o Conselho, que criou comissão técnica e avaliou todo o estudo, culminando com a votação e aprovação. Os conselheiros, representantes de diversos segmentos da sociedade, fizeram nestes cinco meses discussões, análises e sugestões de adequações de alguns pontos.

No dia 29 de março de 2022 o Conselho do Plano Diretor entregou a revisão. No dia 28 de junho de 2022 foi realizada a audiência pública na Ulbra. Cerca de 600 pessoas participaram da audiência e ainda foi transmitida on-line para todos assistirem em qualquer local.

Agora, com a entrega do documento pelo prefeito aos vereadores, começará ampla agenda de debates, como nova realização de audiência pública. Não há previsão para votação do texto.