Prefeita de Novo Hamburgo entrega ao Dnit demanda para obras em trecho na divisa com Ivoti da BR-116

A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, fez chegar até o ministro dos Transportes, Renan Filho, a necessidade urgente de intervenções no trecho do bairro Roselândia da BR-116. Tendo conhecimento de que o deputado federal Alceu Moreira teria audiência com o colega de partido neste dia, a prefeita encaminhou ofício ao deputado solicitando apoio para fazer o assunto chegar ao ministro.

No documento, Fátima destaca que o município "clama por medidas urgentes por parte do Dnit", enfatizando que "os poucos quilômetros que ligam o bairro Roselândia em Novo Hamburgo até a cidade de Ivoti vêm sendo marcados por muitos acidentes, inclusive com perda de 11 vidas somente neste ano de 2023".

A prefeita pede prioridade na duplicação deste trecho, acrescentando que outras ações, como campanhas de educação no trânsito, instalação de passarelas, desvios de acessos, construção de retornos, melhorias na sinalização e inclusive alertas de redução de velocidade são medidas complementares que podem ser realizadas de forma emergencial pelo Dnit.