Reunião trata de obras do novo hospital de Bento Gonçalves

Ocorreu nesta quarta-feira (16) a reunião mensal dos secretários municipais para tratar sobre as obras do Complexo Hospitalar, no bairro Botafogo. O objetivo do encontro foi acompanhar o andamento no cronograma do hospital público.

O espaço já conta com a Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA), o Centro de Especialidades Odontológicas, Farmácia Pública, Laboratório de Patologia e Análises Clínicas e a ala de internação. Além disso, foi realizada a reforma do antigo Galassi, com a troca de esquadrias e pastilhas nas fachadas externas e revitalização da recepção. Na ala de internação, construída em parceria com o setor privado no período da pandemia, localizada na parte superior da UPA, cerca de 16 pessoas estão internadas no espaço. O local conta com refeição para o paciente e acompanhante.

A ala do terceiro, quarto e quinto pavimentos está com obras em andamento, sendo realizada a colocação do gesso e parte logística para instalação das caixas d'água, para posteriormente ser efetuado os acabamentos. Com a conclusão serão disponibilizados, no total, 104 leitos.

Já a Torre de escada está com obras em andamento, nessa etapa será concluída a estrutura da torre, o revestimento interno e externo, instalação hidráulica e elétrica além da instalação dos elevadores. O bloco cirúrgico já tem empresa vencedora para nova licitação. Nessa etapa, será efetuada a realização dos revestimentos internos e externos com pinturas, forro de gesso, piso, esquadrias, finalizações de rede elétrica, hidráulica e climatização.

As obras do bloco e da torre foram paralisadas em agosto de 2022, em virtude do embargo do Ministério Público do Trabalho (MPT) para adequações no ambiente de trabalho pela empresa licitada para realização dos trabalhos. No final de 2022, a Prefeitura abriu procedimento de inexecução contratual com a empresa, em virtude dos problemas de execução e atraso na obra.