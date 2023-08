Santa Cruz do Sul vai receber evento pioneiro na região no dia 24

Faltam poucos dias para que o estímulo à criatividade e aos avanços tecnológicos tome conta do Distrito Industrial de Santa Cruz do Sul. A primeira edição do Gauten Summit - evento de inovação e empreendedorismo pioneiro no Vale do Rio Pardo - terá três palcos, onde mais de 60 painelistas, de renome regional e estadual, compartilharão ideias para inspirar negócios de sucesso em diversos segmentos empresariais.

O evento acontece nos dias 24 e 25 de agosto no Gauten Parque de Inovação de Tecnologia, localizado às margens da BR-471. As entradas estão à venda no site (gauten.com.br), onde também está aberto espaço para cadastramento da imprensa interessada na cobertura do evento.

Alice Bastos Neves, Luciano Potter, Ayane Gitirana, Ramiro Diaz e Lidia Schwantes estão entre os profissionais convidados para dividir experiências e oportunidades que vão desde incentivos à startups, indústrias e comércios até tecnologias aplicáveis na agricultura, mercado financeiro, estratégias de comunicação e marketing, inovações nos sistemas de saúde, cenário esportivo, entre muitos outros. Na programação cultural, o rock n'roll vai fechar os dois dias de evento.

Na quinta-feira (24), a partir das 18h, está confirmado show com a banda Lithios. Já na sexta (25), no mesmo horário, os clássicos do rock nacional e internacional serão ao som da Lobos da Estepe.